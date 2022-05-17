Міноборони: армія РФ більше не має переваги в повітрі

У ворога більше немає переваги у повітрі, хоча ймовірність повітряних ударів все ще зберігається. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зберігається ймовірність повітряних ударів по всій території України. Якщо до 24 лютого вважалося, що українського ППО майже немає, то зараз констатуємо - у противника немає переваг у повітрі. Саме завдяки роботі ППО. А це сотні тисяч врятованих життів" , - зазначила вона.

Вона також уточнила, що, зрозуміло, є влучення ракет у певні об'єкти, але збитих ворожих цілей набагато більше.