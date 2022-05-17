Путін прокоментував плани ЄС щодо нафтогазового ембарго

Низка європейських країн досить довго не зможе відмовитися від російської нафти і газу, вважає президент РФ Володимир Путін. Так він прокоментував плани ЄС щодо запровадження ембаргона енергоресурси РФ, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні ми бачимо, що з абсолютно політично забарвлених причин через власні амбіції та під тиском американського сюзерена європейські країни вводять все нові й нові санкції на нафтогазових ринках" , - сказав Путін під час наради з питань розвитку нафтової галузі.

"Європейці прямо визнають, що не можуть поки що повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Тим більше очевидно, що деякі держави ЄС, в енергобалансі яких частка російських вуглеводнів особливо висока, не зможуть цього зробити досить довго, відмовитися від нашої нафти" , - додав президент РФ.

Путін зазначає, що такі дії спричинили зростання цін на енергоресурси.

"Складається враження, що західні колеги, по ﻿ літики та економісти просто забули про елементарні базові економічні закони або на шкоду собі вважають за краще свідомо ігнорувати їх" , - заявив він.

За його словами, у разі повної відмови від нафти та газу РФ Європа стане регіоном із найвищими цінами на енергоресурси.