Путін прокоментував плани ЄС щодо нафтогазового ембарго
Низка європейських країн досить довго не зможе відмовитися від російської нафти і газу, вважає президент РФ Володимир Путін. Так він прокоментував плани ЄС щодо запровадження ембаргона енергоресурси РФ, повідомляє Корреспондент.
"Сьогодні ми бачимо, що з абсолютно політично забарвлених причин через власні амбіції та під тиском американського сюзерена європейські країни вводять все нові й нові санкції на нафтогазових ринках", - сказав Путін під час наради з питань розвитку нафтової галузі.
"Європейці прямо визнають, що не можуть поки що повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Тим більше очевидно, що деякі держави ЄС, в енергобалансі яких частка російських вуглеводнів особливо висока, не зможуть цього зробити досить довго, відмовитися від нашої нафти", - додав президент РФ.
Путін зазначає, що такі дії спричинили зростання цін на енергоресурси.
"Складається враження, що західні колеги, політики та економісти просто забули про елементарні базові економічні закони або на шкоду собі вважають за краще свідомо ігнорувати їх", - заявив він.
За його словами, у разі повної відмови від нафти та газу РФ Європа стане регіоном із найвищими цінами на енергоресурси.