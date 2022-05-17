Данилов прокоментував евакуацію захисників Маріуполя

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю журналу НВ прокоментував евакуацію захисників Маріуполя із заводу Азовсталь, повідомляє Новое время.

"53 важкопоранених перебувають у Новоазовську, 211 доставлені в Оленівку, щодо решти наших військових тривають переговори. Життя наших військових для нас є найвищою цінністю і те, що вони могли зробити, вони зробили. Ми навіть не можемо уявити, наскільки важливо було тримати на собі Маріуполь, стримувати собою 20 тисяч російських військових. Якби вони цього не зробили, наша ситуація на фронті сьогодні була б надважкою. Ще раз наголошую, вони герої для нашої країни" , — заявив Данілов.

Він сказав, що не може відповісти на запитання щодо стану евакуйованих людей та щодо того, чи є на окупованих територіях представники міжнародних організацій. Також Данілов не зміг відповісти на запитання, чи є можливість підтримувати зв’язок із пораненими в Новоазовську та Оленівці:

"…Дуже хотіли, щоб представники ООН, Червоного Хреста, інших міжнародних організацій могли бути поряд з нашими тяжкопораненими… Будемо думати, що зв’язок буде обов’язково".

На питання про те, коли може відбутися обмін захисників, Данілов відповів, що ситуація залежить від багатьох факторів, і Україна хотіла б, щоб досягнуті домовленості виконувалися.