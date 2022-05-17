Завод Coca-Cola під Броварами відновлює виробництво

Український завод виробника напоїв "Кока-кола Беверіджес" відновлює роботу у селищі Велика Димерка Броварського району Київської області. До кінця травня планують увімкнути потужності на 100%. Про це розповів директор з корпоративних зв'язків та сталого розвитку компанії Андрій Бублик, повідомляє UBR.

Згідно з матеріалами "Forbes Україна", на підприємстві вже налагодили виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite, а також запустили експорт продукції до Молдови. Водночас компанія не відмовляється від імпорту в Україну продукції з Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту.

"Постачання поновлюємо поступово, тому що не можемо одночасно задовольнити потребу українського ринку" , – каже Бублик.

Директор з корпоративних зв'язків розповів, що виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми із постачанням сировини та інших компонентів.

Через обстріл на підприємстві було зруйновано електростанцію та частково офісну будівлю. Інші приміщення та склади постраждали некритично.

"Навіть якщо лінії не постраждали, то електростанція була знищена і відновлення довоєнного формату вимагатиме багатомільйонних інвестицій" , - пояснює Бублик.

Нагадаємо, завод Coca-Cola під Броварами потрапив під обстріл на початку березня.