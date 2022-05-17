ДСНС: у Бахмуті ракета потрапила до п'ятиповерхівки, загинула людина

У Бахмуті Донецької області російська ракета потрапила до житлової п'ятиповерхівки, є один загиблий. Про це поінформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє Телеграм.

"Сьогодні о 13:30 у Бахмуті внаслідок ракетного обстрілу сталося потрапляння у п'ятиповерхівку, внаслідок чого у другому під'їзді стався обвал конструктивних елементів будинку з п'ятого по перший поверхи з пожежею" , - повідомили рятувальники.

О 15:20 пожежу в будинку було локалізовано на площі 60 кв. Підрозділи ДСНС з-під завалів врятували дитину 2013 року у стані середньої тяжкості та дістали тіло однієї людини. Рятувальні роботи продовжуються.

Уточнюється, що ДСНС задіяло 13 осіб та одну одиницю техніки.