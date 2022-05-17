В Україну направили групу експертів Міжнародного кримінального суду

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан анонсував, що скерував групу судово-медичних експертів в Україну для участі в розслідуванні воєнних злочинів. Про це йдеться у заяві прокурора МКС, повідомляє Кореспондент.

Як пише Інтерфакс-Україна, за словами прокурора, під час цієї місії його Офіс зосередиться на низці основних завдань, спрямованих на "прискорення незалежних розслідувань і зміцнення синергії слідчих дій з національною владою на місцях в Україні".

"Я можу підтвердити, що сьогодні мій офіс направив в Україну групу з 42 слідчих, судово-медичних експертів і допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального﻿ суду, і надання підтримки національній владі України. Це наймасштабніше разове розгортання мого офісу на місцях з моменту його створення" , - йдеться в заяві прокурора.

Експерти мають зібрати свідчення, що стосуються нападів військових, що можуть бути злочинами за Римським статутом.