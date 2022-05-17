Зеленский обсудил с Макроном "Азовсталь" и поддержку Украины

Президент Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном операцію з порятунку військових з "Азовсталі", шостий пакет санкцій, оборонну підтримку України та інші питання, повідомляє Європейська правда.

"Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України" , - написав Зеленський у Twitter.

"Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС" , - додав він.