Путін знову звинуватив Захід у нападі РФ на Україну

Президент Россі Володимир Путін звинувачує країни Заходу в тому, що відбувається навколо України, повідомляє Корреспондент.

"Все, що відбувається сьогодні, в тому числі на превеликий жаль, навколо України, пов'язане з непродуманою політикою так званого колективного Заходу, який протягом десятиліть ігнорував абсолютно законні занепокоєння Росії у сфері забезпечення своєї безпеки та всіляко заохочував націоналістичні неофашистські елементи у київському керівництві" , - заявив він на нараді, присвяченій нафтовій галузі.

За його словами, Захід нібито "зневажливо ставився до проблем, які складалися на південному сході України та, по суті, протягом 8 років сприяв продовженню бойових дій, започаткованих київським режимом".