ОВА: РФ вдарила по заводу будматеріалів Knauf у Бахмуті

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив про авіаудари заводу будматеріалів Knauf у Бахмуті.

"Важливе для області підприємство Knauf Україна було атаковане сьогодні російською авіацією. Від ударів постраждало приміщення підприємства, спалахнула пожежа" , - написав він у Facebook.

За словами Кириленка, рятувальники ДСНС намагаються його приборкати. Під час авіаудару ніхто не постраждав.