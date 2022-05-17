ОВА: РФ вдарила по заводу будматеріалів Knauf у Бахмуті
Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив про авіаудари заводу будматеріалів Knauf у Бахмуті.
"Важливе для області підприємство Knauf Україна було атаковане сьогодні російською авіацією. Від ударів постраждало приміщення підприємства, спалахнула пожежа", - написав він у Facebook.
За словами Кириленка, рятувальники ДСНС намагаються його приборкати. Під час авіаудару ніхто не постраждав.
"В черговий раз росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донбасу, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками та десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затяті українці", - підсумував начальник Донецької ОВА.