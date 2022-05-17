ЗСУ отримали $300 тис від діяльності НАБУ

На рахунок ЗСУ зайшли 300 тисяч доларів, які у 2021 році вилучили детективи НАБУ спільно з СБУ під час обшуку. Про це інформувала в Telegram прес-служба НАБУ, повідомляє Економічна правда.

Там додали, що після вилучення кошти перебували під арештом як частина можливої неправомірної вигоди. І нещодавно Вищий антикорупційний суд зняв арешт із цих коштів та зобов'язав НАБУ направити їх на посилення обороноздатності держави.

З початку повномасштабної війни близько 290 мільйонів застав та заарештованих активів у справах НАБУ та САП було спрямовано на потреби ЗСУ.