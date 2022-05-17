В СК РФ заявили, що допитуватимуть українських бійців з "Азовсталі"

Слідчі СК РФ допитають українських бійців, які перебували на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі. Про це йдеться в заяві Слідкому Росії, повідомляє Українська правда.

"Слідчі СК Росії в рамках розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, що здалися, що ховалися на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі" , - пише прес-служба СК РФ у Telegram.

У СК заявили, що слідчі встановлять особи "націоналістів", перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані в ході допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах російських кримінальних справ.