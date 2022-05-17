Подоляк: Україна не припинить вогонь без відведення військ РФ
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про неприпустимість припинення вогню без відведення російських військ, повідомляє Новое время.
"Справді, кажуть: давайте припинимо вогонь, перестанемо стріляти. Але вони кажуть про це без відведення російських військ. А це як? Тобто, на тій позиції, де сьогодні стоять російські військові, ми припинимо вогонь — так вони цього й хотіли. Тому що потім вони контролюватимуть частину території України. А нам це не потрібно. Тому що і це ключове «руський мір» не сприймається в Україні. Це не 2014 рік. Наші люди просто не перетравлюють росіян. Особливо у східних та південних регіонах", - заявив Подоляк в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що Україна звільнятиме тимчасово зайняті окупантами регіони.
"Це ключове. І я хочу, щоб європейські партнери розуміли, що ціна за війну для України дуже велика. У нас убито багато цивільних. І не просто вбито, а закатовано цинічно. Тому що це була філософія РФ: прийти в Україну і цинічно вбивати людей: не просто вбивати, а цинічно це робити, масово — ґвалтувати… Для нас тепер неприйнятно віддати щось РФ і сказати: „А, ну так, це була якась легка війна“. Це неможливо", - сказав він.