Подоляк: Україна не припинить вогонь без відведення військ РФ

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про неприпустимість припинення вогню без відведення російських військ, повідомляє Новое время.

"Справді, кажуть: давайте припинимо вогонь, перестанемо стріляти. Але вони кажуть про це без відведення російських військ. А це як? Тобто, на тій позиції, де сьогодні стоять російські військові, ми припинимо вогонь — так вони цього й хотіли. Тому що потім вони контролюватимуть частину території України. А нам це не потрібно. Тому що і це ключове «руський мір» не сприймається в Україні. Це не 2014 рік. Наші люди просто не перетравлюють росіян. Особливо у східних та південних регіонах" , - заявив Подоляк в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Україна звільнятиме тимчасово зайняті окупантами регіони.