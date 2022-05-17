Губернатор Білгородської області заявив про обстріл

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков знову заявив про обстріл з боку України. Про це губернатор повідомив у своєму Telegram, повідомляє Українська правда.

"Щойно голова Грайворонського міськокруга Геннадій Бондарєв доповів про обстріл з боку України села Безимєно. Є один потерпілий - поранення легкого ступеня тяжкості" , - написав він.

Як уточнив Гладков, життю потерпілого нічого не загрожує. Також він заявив про руйнування, але без деталей.