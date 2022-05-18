Кабмін розширив перелік категорій для виплати 2200-2500 грн

Сьогодні розширили перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій. Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога", пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.

Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

"Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території" , - повідомив Шмигаль.

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога", а з часом така можливість з’явиться в "Дії".