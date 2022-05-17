Bloomberg: США планують заблокувати можливість РФ платити за держборгом

Влада США планує позбавити Росію можливості проводити виплати за облігаціями вже 25 травня. Внаслідок цього дефолт у РФ настане ще швидше, ніж очікувалося.﻿ Посилаючись на матеріали Bloomberg, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Зазначається, що Міністерство фінансів США анулює дію так званої генеральної ліцензії, яка виключає з-під антиросійських санкцій можливість виплат щодо обслуговування частини суверенного боргу РФ.

Ліцензія, термін дії якої спливає 25 травня, дозволила Росії продовжити проводити виплати за облігаціями. Це надало країні можливість запобігти дефолту.

За інформацією видання, адміністрація Байдена вирішила не продовжувати дію ліцензії для того, щоб створити ще більший економічний тиск на РФ.