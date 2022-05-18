Кабмін призупинив держрегулювання цін на пальне

Кабінет Міністрів домовився з операторами ринку призупинити державне регулювання цін на пальне з метою якнайшвидшого вирішення ситуації з дефіцитом, що виник на тлі агресії Російської Федерації. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє Укрінформ.

«У нас працює оперативний штаб при Кабінеті Міністрів, який об'єднує кілька міністерств та відомств. Сьогодні ми мали досить тривалу дискусію з операторами ринку. І за результатами засідання було прийнято домовленість про те, що ми з боку держави зупиняємо цінове регулювання для того, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом» , - розповіла вона.

За словами Свириденка, очікується, що таке рішення вплине на граничні ціни пального. Зокрема, літр дизеля коштуватиме не дорожче за 58 гривень, а бензину – 52.