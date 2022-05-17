РосЗМІ повідомили про приїзд до Херсонської області віце-прем'єра РФ

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін побував в окупованій Росією Херсонській області і заявив, що вона займе гідне місце в "російській родині". Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що Хуснуллін перебуває на Херсонщині "з робочим візитом".

"Вважаємо, що Херсон має велику перспективу і що (область займе) гідне місце в нашій російській сім'ї. Ми всіх чекаємо, запрошуємо співпрацювати - не треба нічого боятися, ми разом житимемо і працюватимемо далі" , - заявив віцепрем'єр окупантів. ﻿

Раніше у вівторок маріонетковий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував у окупованому Херсоні і пропонує херсонцям "партнерство" та "братні відносини".