Макрон запевнив Зеленського у збільшенні постачання зброї з Франції

Емманюель Макрон запевнив Володимира Зеленського, що постачання зброї з Франції посилюватиметься найближчими днями та тижнями. Про це Президент Франції Емманюель Макрон заявив під час сьогоднішньої телефонної розмови з главою Української держави, повідомляє Укрінформ.

"Макрон підтвердив, що постачання зброї з Франції продовжуватиметься і посилюватиметься найближчими днями та тижнями, як і доставка гуманітарного обладнання" , - цитує пресслужба Єлисейського палацу слова Макрона.

Президент Франції підтвердив свою повну рішучість відповідати на всі запити щодо підтримки, виражені Україною, зокрема щодо оборонного обладнання, пального, гуманітарної допомоги, економічної та фінансової підтримки.

Як наголошується, Макрон розпитав президента України про ситуацію на місцях, зокрема у Маріуполі, щодо евакуації із заводу "Азовсталь".

Лідери обговорили проблеми продовольчої безпеки та з огляду на це можливі шляхи для експорту українських зернових, від чого залежить забезпечення продовольством значної частини світу.

"Також президенти обговорили гарантії безпеки, які Франція може надати Україні в рамках міжнародної угоди для забезпечення пошани суверенітету та територіальної цілісності країни" , - йдеться у комюніке.

Президент Макрон також підтвердив Президенту Зеленському, що заявку України на членство в Європейському Союзі буде розглянуто Європейською радою у червні на основі бачення, яке дасть Європейська комісія, а також у дусі Версальського саміту всіх країн – учасниць ЄС, який проголосив, що Україна є частиною європейської сім'ї.