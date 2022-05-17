Німеччина виділить Україні 150 млн євро пільгового кредиту

Кабінет Міністрів на засіданні 17 травня схвалив ухвалу про залучення пільгового кредиту у розмірі до 150 млн євро від державного банку уряду ФРН – Кредитної установи для відновлення (KfW). Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

«Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку наших громадян та відновлення критичної інфраструктури» , – цитує Урядовий портал слова Шмигаля.

Зазначається, що кредит надається терміном на 15 років з урахуванням відстрочки першого платежу на 5 років від дня укладання угоди.

За словами Шмигаля, фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року вже перевищила 5 млрд доларів. Прем'єр-міністр також зазначив, що за останні тижні уряд досяг домовленості про отримання кредиту від уряду Японії у розмірі 100 млн доларів та фінансової підтримки від Світового банку у розмірі 1,5 млрд доларів.