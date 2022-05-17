ВООЗ готується до спалаху холери у Маріуполі

Всесвітня організація охорони здоров'я готується до потенційного спалаху холери на тимчасово захоплених територіях, особливо в Маріуполі, де пошкоджено багато комунікацій.﻿ Про це заявила менеджер ВООЗ з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан на брифінгу в Медіацентрі, повідомляє Укрінформ.

«Багато труб пошкоджено і ми отримуємо від наших партнерів на місцях, неурядових організацій, які працюють удень і вночі, інформацію, що там болото на вулицях, нечистоти та питна вода перемішуються» , - сказала вона.

За словами Ніцан, у ВООЗ це оцінюють як величезну загрозу виникнення багатьох інфекцій, включно з холерою. Менеджер організації поінформувала, що вони готують протихолерні комплекти, вакцини і тісно співпрацюють з неурядовими організаціями і партнерами, які можуть прибути до Маріуполя, щоб підтримати людей.

Крім того, європейський регіональний директор ВООЗ доктор Ганс Клюге, який також висловив занепокоєння з приводу потенційного спалаху холери, зазначив, що організація вже заздалегідь розміщує вакцину від холери у хабі в Дніпрі.

Як повідомлялося, агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Російські загарбники знищили майже всю інфраструктуру та житлову забудову, блокують доступ гуманітарної допомоги.

Міський голова раніше заявляв, що від початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. Наразі у заблокованому Маріуполі залишаються близько 100 тисяч мирних жителів. Маріуполь залишається без енерго-, водо- й газопостачання.