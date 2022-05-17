Рєзніков вважає, що Росія хоче затягнути війну

За багатьма ознаками, Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої воєнної операції, війна перетворюється на затяжну фазу. Про це сказав Олексій Резніков у вівторок, 17 травня, виступаючи у Раді закордонних справ ЄС, на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

"Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони" , - сказав﻿ міністр.

Він підкреслив, що затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

"Враховуючи це, ми хочемо перемогти ворога та звільнити наші території у найкоротші терміни. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені в отриманні міжнародної допомоги, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей" , - сказав Резніков.

Глава оборонного відомства наголосив, що є необхідність підвищити ефективність міжнародної допомоги за рахунок кращої координації зусиль усіх партнерів – ЄС, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та інших країн.

"Потрібно, по-перше, розкласти можливі надходження у три умовні кошики - короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий; щоб формувати необхідні можливості та розраховувати на певні можливості у конкретний час. Це важливо, у тому числі з точки зору підготовки персоналу. По-друге, подивитися на всі надходження не лише через кількість, а через критерій розвитку здібностей Збройних сил України" , - сказав Резніков.

Глава МОУ каже, що в ідеалі метою є отримання озброєння та військової техніки не просто у вигляді окремих одиниць, а у вигляді organic unit.

"Щоб у результаті ми отримували не просто гармати, а одночасно засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПЛА для наведення на цілі, засоби ППО/ПРО для прикриття. Елементи цього комплексу можуть надходити з різних країн, але за рахунок інтеграції ми отримаємо якісну перевагу" , – сказав міністр.

Крім того, продовжив Резніков, є країни ЄС, які не мають зброї чи інших потрібних нам позицій. Але які хочуть і можуть допомогти, зокрема, грошима.