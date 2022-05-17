Рєзніков вважає, що Росія хоче затягнути війну

Рєзніков вважає, що Росія хоче затягнути війну

За багатьма ознаками, Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої воєнної операції, війна перетворюється на затяжну фазу. Про це сказав Олексій Резніков у вівторок, 17 травня, виступаючи у Раді закордонних справ ЄС, на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

"Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - сказав﻿ міністр.

Він підкреслив, що затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

"Враховуючи це, ми хочемо перемогти ворога та звільнити наші території у найкоротші терміни. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені в отриманні міжнародної допомоги, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", - сказав Резніков.

Глава оборонного відомства наголосив, що є необхідність підвищити ефективність міжнародної допомоги за рахунок кращої координації зусиль усіх партнерів – ЄС, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та інших країн.

"Потрібно, по-перше, розкласти можливі надходження у три умовні кошики - короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий; щоб формувати необхідні можливості та розраховувати на певні можливості у конкретний час. Це важливо, у тому числі з точки зору підготовки персоналу. По-друге, подивитися на всі надходження не лише через кількість, а через критерій розвитку здібностей Збройних сил України", - сказав Резніков.

Глава МОУ каже, що в ідеалі метою є отримання озброєння та військової техніки не просто у вигляді окремих одиниць, а у вигляді organic unit.

"Щоб у результаті ми отримували не просто гармати, а одночасно засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПЛА для наведення на цілі, засоби ППО/ПРО для прикриття. Елементи цього комплексу можуть надходити з різних країн, але за рахунок інтеграції ми отримаємо якісну перевагу", – сказав міністр.

Крім того, продовжив Резніков, є країни ЄС, які не мають зброї чи інших потрібних нам позицій. Але які хочуть і можуть допомогти, зокрема, грошима. 

"У цьому контексті можна розглянути можливість розширення інструментів EPF. Доповнити його елементом типу трастового фонду, куди країни ЄС, які не мають зброї, могли б передавати на управління кошти, які, за заявками України, будуть спрямовуватися іншим країнам ЄС як оплата за ті чи інші позиції", - пропонує голова МОУ.

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