Зеленський виступив на церемонії відкриття кінофестивалю Канна

Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії відкриття Канського міжнародного кінофестивалю. Про це інформувало Державне агентство з питань кіно, повідомляє Укрінформ.

"У своєму відеозверненні він процитував слова Чарлі Чапліна із фільму "Диктатор": "Ненависть людей пройде, диктатори помруть, а влада, яку вони відібрали у народу, повернеться до нього. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине" , - інформує Держкіно у Фейсбуці.

75-й Канський міжнародний кінофестиваль проходитиме 17-28 травня. Український національний павільйон на Каннському кіноринку Marché du Film організований спільними фінансовими зусиллями держави та представників кіноіндустрії: Держкіно, Асоціації кіноіндустрії України, FILM.UA Group, компаній "Кіноквартал", Solar Media Entertainment, "УкрКіноФест", Prime Product "Спілка підприємців кіноіндустрії".

16 травня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Канський кінофестиваль, як і Євробачення, важливо використати для просування української культури.