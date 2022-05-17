На Донбасі обстріляли понад 40 населених пунктів

Російські окупанти у вівторок, 17 травня, обстріляли 45 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Внаслідок завданих ударів пошкоджено цивільні будинки, серед мирних жителів є загиблі та поранені. Про це заявили у пресцентрі Угруповання Об'єднаних сил, повідомляє Корреспондент.

"Окупанти обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях" , - інформує﻿ прес-центр.

Артилерійськими та авіаційними ударами зруйновано та пошкоджено 36 житлових будинків, шість промислових та фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку.

Внаслідок обстрілів загинули вісім мирних жителів, ще четверо отримали поранення, зокрема 8-річна дитина.

Вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.