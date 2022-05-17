Bloomberg дізнався про вимоги Туреччини щодо зняття вето на розширення НАТО

В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче осудження ними усіх курдських організації та знаття обмежень на продаж озброєнь.﻿ Про це йдеться в матеріалах Bloomberg з посиланням на анонімні розмови із трьома високопоставленими турецькими урядовцями, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, Анкара наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями - як всередині Туреччини, так і в Сирії та Іраку.

Справа в тому, що хоча члени НАТО визнають терористами Робочу партію Курдистану, відношення до їх сирійського відділення YPG геть інше – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.

Саме тому Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити не лише Робочу партію Курдистану, а й інші курдські організації.

Туреччина також хоче, щоб Швеція та Фінляндія скасували обмеження на продаж озброєнь, які вони наклали у 2019 році у відповідь на вторгнення у Сирію.

Як зазначається, хоча обсяги торгівлі зброєю між Туреччиною та Фінляндією та Швецією є незначними, для Анкари це важливо, щоб вимагати зняття подібних обмежень з боку США.

Зокрема, Туреччина сподівається повернутися до угоди із США про закупівлю винищувачів F-35, від участі в якій її заборонили після того, як вона купила у Росії системи протиракетної оборони С-400.