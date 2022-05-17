CNN: США зняли обмеження на операції у Венесуелі для нафтової компанії
Мінфін США видав ліцензію, що дозволяє американській нафтовій компанії Chevron почати переговори про свою майбутню діяльність у Венесуелі. Уряд Ніколаса Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення політичного діалогу, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє CNN.
За словами представника Білого дому, Міністерство фінансів США видало вузьконаправлену генеральну ліцензію, яка санкціонує ведення компанією Chevron переговорів про свою майбутню діяльність у Венесуелі.
Він зазначив, що це поки не передбачає можливості вступу в спільні проєкти з венесуельською PDVSA.
"Уряд президента Мадуро і опозиція найближчим часом оголосять про відновлення переговорів", - сказав представник Білого дому.
Він зазначив, що в разі прогресу може з'явитися можливість для взаємодії США з урядом Ніколаса Мадуро.
Вашингтон за підсумками переговорів влади і опозиції Венесуели будуть коригувати санкційну політику, щоб посилити або зменшити тиск, повідомили в американській адміністрації. При цьому високопоставлений чиновник в ході телефонного брифінгу зазначив, що США продовжують визнавати перемогу Хуана Гуайдо на минулих кілька років тому у Венесуелі виборах.
Нагадаємо, що політична криза у Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте у 2019 році Національні збори Венесуели за порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним.
Також у січні 2020 року парламент Венесуели усунув Мадуро з посади, призначивши в.о. президента Хуана Гуайдо. Однак після парламентських виборів Мадуро знову взяв владу.