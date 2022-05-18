Deutsche Bahn допомагає експортувати зерно з України

За допомогою Deutsche Bahn почалися перевезення залізницею українського зерна для експорту, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Компанія DB Cargo, яка об'єднує всю національну і міжнародну діяльність Deutsche Bahn у сфері залізничних вантажних перевезень, знаходиться в процесі створення "залізничного моста", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції в порти Північного моря і Адріатики. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на федерального міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга.

DB Cargo вже їздить від імені приватних експортерів зерна з України. Керівник залізниці Ріхард Лутц розповів про два-три поїзди на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.

Зазначимо, що експорт зерна через морські порти України зупинився через російську агресію. Це ставить під загрозу поставки в Північну Африку і Азію через що є побоювання з поставками продовольства.

Комісар ЄС з транспорту Адіна Валеан пояснила, 20 млн тонн зерна необхідно терміново вивезти з України. Комісія представила план дій з організації експорту по так званим "шляхам солідарності" по суші.