Держдеп: США допоможуть зміцнити позиції України за столом переговорів із РФ

Сполучені Штати мають намір створити умови для проведення переговорів між Україною і РФ. Вашингтон продовжить постачати зброю Києву і чинити тиск на Москву, повідомляє РБК-Україна.

Про це каже заява представника Держдепу Неда Прайса під час брифінгу.

За його словами, головним завданням США є підтримка "українських партнерів будь-яким прийнятним шляхом" для того, щоб зміцнити позиції на переговорах.

"Звичайно, зараз ми діємо за двома напрямками. По-перше, підтримуємо і зміцнюємо позиції наших партнерів у Києві. По-друге, одночасно вживаємо заходів з метою створення витрат, про які ми попереджали Кремль з кінця минулого року. Діючи таким чином, ми сподіваємося створити умови, за яких можуть вестися сумлінний діалог, дипломатичний процес" , - заявив він.

Прайс також заявив, що не виключає можливості переговорів між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у разі, якби він призвів до зниження рівня насильства в Україні.

Нагадаємо, вчора заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Україна вийшла з переговорного процесу. За його словами, переговори не ведуться ні в якому вигляді.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія має зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.