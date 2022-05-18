ОВА: у Запорізькій області окупанти тримають у заручниках 117 громадян

У Запорізькій області російські окупанти на тимчасово захоплених територіях викрадають місцевих жителів. Нині у заручниках у ворога залишаються 117 українських громадян, повідомляє РБК-Україна.

Про це каже заява Запорізької обласної військової адміністрації у Telegram.

"Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі у заручниках" , - йдеться в повідомленні.

У Запорізькій ОВА розповіли, як можна повернути викрадених рашистами людей.

"Для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном 0 800 503 508" - розповіли в прес-службі адміністрації.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області російські військові викрали колишнього депутата облради Віктора Помазнюка, якого можуть утримувати у відділенні поліції в Новій Каховці.

Також ми писали, що російські окупанти утримують 3 тисячі жителів Маріуполя в колонії в Оленівці Донецькій області, де піддають їх "фільтрації".

Додамо, за словами омбудсмена Людмили Денисової, в Херсоні російські бойовики беруть в заручники і катують мирних жителів.