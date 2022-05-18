WP: країни Балтії та Польща вимагають розширення присутності НАТО на своїй території

Серед членів НАТО виникають розбіжності з приводу того, як збільшити військове розгортання в Східній Європі після вторгнення Росії в Україну. Дискусії відбуваються на тлі суперечок з приводу нерішучості Кремля на полі бою і можливостях Москви загрожувати території Альянсу, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Washington Post.

Дебати підкреслюють різні оцінки уроків майже тримісячної війни в Україні. Країни Балтії та Польща вимагають значного розширення військової присутності на своїй території й нових можливостей, таких як протиповітряна оборона, які могли б значно ускладнити вторгнення Росії.

Інші політики, в тому числі з Франції та Італії, висловлюють скептицизм з приводу того, що безладні російські сили вторгнення найближчим часом будуть становити загрозу для території НАТО. Початкове рішення має бути прийняте до кінця червня, коли лідери країн НАТО зустрінуться на саміті в Мадриді.

Нагадавши, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану-її Анкара вважає терористичною організацією.

У свою чергу генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.