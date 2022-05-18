"Укрзалізниця" запускає нові поїзди з Києва до Чернігова та Вінниці

АТ Укрзалізниця запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів — Київ — Чернігів. Крім того, також буде продовжений подовжує поїзда сполученням Чернігів — Київ до Вінниці, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що з 19 травня щоденно, крім вівторків, курсуватимуть регіональний поїзд № 708/707 Київ — Чернігів. Відправлення з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова — о 12:35. Також зворотно виїжджатиме потяг № 710/709 Чернігів — Київ, відправлення о 13:00, прибуття до Києва о 16:17.

Крім того, залізниця організовує сполучення Вінниці з Черніговом: з 19 травня щоденно курсуватиме поїзд № 702/701 Вінниця — Чернігів. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21.

Автоматично додається сполучення № 701 Київ — Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та № 704/703 Чернігів — Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41).