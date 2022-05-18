МЗС: Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів та чиновників

МЗС: Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів та чиновників

Австралія ввела санкції проти російських пропагандистів та чиновників, зокрема в санкційний список внесли екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву.﻿﻿ Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн, повідомляє Українська правда.

Як повідомляється, у санкційному списку - особи, що підтримували російське вторгнення.

Крім того, Австралія запровадила санкції проти російських пропагандистів – мовиться про 11 осіб та 12 організацій, зокрема "фабрик тролів". До санкційного списку належать особи з російської медіаіндустрії, які просувають хибні наративи російського уряду.

Також у санкційному списку – політики та силовики, зокрема ПВК "Вагнера".

Зазначається, що також під санкції потрапили білоруські оборонні підприємства "Мінотор-Сервіс" та ВАТ "КБ Радар-Керуюча компанія "Холдинг РЛС (Радіолокаційні системи)". Обидві компанії виробляють складне обладнання, яке використовується Збройними силами Білорусі, які, у свою чергу, надають значну стратегічну підтримку російським силам.

Крім Киви, під санкції потрапили:

  • Олександр Чупріян, виконуючий обов'язки міністра з надзвичайних ситуацій РФ;
  • Сергій Корольов, перший заступник директора ФСБ Росії;
  • Микола Богдановський, перший заступник начальника Генерального штабу ЗС Росії.

Також Австралія внесла до списку санкцій "Російський імперський рух", що набирає бійців для терористичних угрупувань так званих "ЛДНР".

Новини

Популярні теми форуму

analytics