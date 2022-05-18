Генштаб: ворог зосередився на утриманні позицій, на Донбасі намагається наступати

Станом на 6 ранку 18 травня у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку російські війська здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення. Про це, з посиланням на Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

У зведенні вказується, що на інших напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповненні запасів, а також намагається покращити своє тактичне положення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території РФ озброєння та військову техніку.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми - ствольної артилерії.

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.