Запрацював ваговий контроль вантажних автомобілів: які штрафи

В Україні відновлено роботу системи автоматичного зважування та штрафування вантажних автомобілів за порушення габаритно-вагових норм. У тестовому режимі система запрацювала з 16 травня, штрафи будуть нараховуватися з 23 травня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Контроль переваги на українських дорогах здійснюють WIM-системи (Weigh-In-Motion). Це набір датчиків і камер, які фіксують загальну вагу транспортного засобу і навантаження на вісь, розпізнають номери авто і фіксують габарити транспортного засобу в русі, на швидкості до 120 км/год, розповіли в Укртрансбезпеці.

За перший день роботи WIM-комплексів в автоматичному режимі зафіксовано 168 автомобілів, які рухалися з порушенням габаритно-вагових норм. З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм накладатиметься штраф залежно від перевищення вантажопідйомності, згідно з чинним законодавством, а саме:

від 5% до 10% - 8 500 грн;

від 10% до 20% - 17 000 грн;

від 20% до 30% - 34 000 грн;

понад 30% встановленої норми - 51 000 грн.

Нагадаємо, що депутати змінили правила ввезення вантажівок і автобусів в Україну. Зміни торкнулися екологічних вимог при ввезенні комерційних автомобілів. Тепер юридичні особи можуть імпортувати вантажівки або автобуси стандарту "Євро 3".