У Варшаві розпочав роботу консультаційний центр для українців "Дія.Бізнес"

У польській столиці Варшаві відкрили консультаційний центр "Дія.Бізнес", і з 18 травня громадяни України зможуть в ньому безплатно отримати консультації щодо ведення бізнесу, перебування, проживання та працевлаштування на території Польщі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У центрі українцям надаватимуть такі послуги:

консультації з відкриття бізнесу в Польщі,

щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі,

про житло та проживання в Польщі,

екстрені контакти та ресурси підтримки з робочими місцями та працевлаштуванням у Польщі,

дорожня карта, яка надаватиметься за запитом на відкриття МСБ, міститиме всю інформацію про законодавчі норми Польщі,

інформація про кращі практики ведення бізнесу в Польщі та в Європі в цілому;

податкового навантаження,

про спрощену реєстраційну систему,

про ресурси підтримки бізнесу тощо.

Як зазначив під час відкриття Центру глава Мінцифри Михайло Федоров, з початку повномасштабної війни РФ проти України Польща прихистила мільйони наших громадян і "стала першою країною ЄС, яка стала приймати цифрові документи в "Дії".

"Він буде працювати не тільки у стандартному форматі консультацій для підприємців. Адже сюди зможуть звернутися всі українці, які сьогодні перебувають у Польщі та потребують роботи, житла або оформлення документів" , - додав чиновник.

Консультаційний центр для українців "Дія.Бізнес" у Варшаві розташований за адресою - вул. Багатела, 12.