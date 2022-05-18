ОВА: російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру (Оновлено)

Російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари. Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. В результаті постраждала жінка, були пошкоджені і зруйновані будівлі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

"18 травня. 07.25. Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру" , - йдеться в публікації.

Відзначається, що уламки збитої ППО ракети впали на приватний двір. Поранення отримала жінка. Також були пошкоджені два будинки.

"Інша ракета влучила по об'єкту транспортної інфраструктури. Він зруйнований" , - розповів глава ОВА.

Оновлено. Станом на 10:23 через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей (двоє жінок та чоловік). У них осколкові поранення. Усі вони наразі знаходяться в лікарні, уточнив﻿ Резніченко.