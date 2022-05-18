Спікер ОВА: в Одесі та області ворог пробує посилити повітряну розвідку

В Одесі та області нинішня ніч пройшла без обстрілів, проте під сигнали повітряної тривоги. Імовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів залишається дуже високою.﻿ Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Ворог не може продемонструвати успіхи на всіх ділянках фронту, тому і намагається це робити за допомогою ракет. Стріляє нишком. Намагається знищити наші об'єкти інфраструктури. Тому не забувайте, що ймовірність завдання ракетних ударів залишається дуже високою" , - розповів прес-секретар ОВА.

Також він попередив одеситів, що противник буде намагатися проводити повітряну розвідку "більш інтенсивно, ніж робив до цього".

Братчук нагадав, що в регіоні триває контрдиверсійна робота.