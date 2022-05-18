Міністр: Канада заборонила в’їзд близько тисячі росіян, включно з Путіним

Канада у рамках санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану війну, заборонила в’їзд тисячі громадян Російської Федерації, включно з президентом Владіміром Путіним.﻿ Про це оголосив міністр внутрішньої безпеки Марко Мендічіно, повідомляє Європейська правда.

"Ми щойно оголосили, що забороняємо в’їзд до Канади близько тисячі росіян, включно з Путіним та його поплічниками. Усі ці особи вже перебувають під санкціями Канади за їхню роль у вторгненні і тепер вони будуть нев’їзними. Ми забезпечимо, щоб Канада не була "безпечною гаванню" для відповідальних за протиправне, аморальне та реваншистське вторгнення в Україну" , - заявив Мендічіно.

В урядовому комюніке деталізують, що міністр внесе зміни до закону про імміграцію та притулок, щоб заборонити в’їзд підсанкційним росіянам за Special Economic Measures Act (SEMA). Ці зміни дозволять канадській службі прикордонних послуг відмовляти у в’їзді та видворяти з країни даних осіб, а міграційній службі - відмовляти їм в отриманні візи.

"Набравши чинності, ці поправки будуть застосовуватися до усіх іноземних громадян, які потрапили під санкції Канади, та супроводжуючих членів родини" , - зазначають у тексті.

У канадському санкційному списку - близько тисячі причетних до вторгнення громадян РФ, Білорусі та України. Серед іншого, це особисто Путін, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу.