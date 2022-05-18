Розвідка Британії розповіла про значення оборони Маріуполя та роль кадировців

Британська розвідка відзначає, що оборона оточеного Маріуполя протягом понад 10 тижнів зіграла свою роль у тому, щоб не дати Росії одразу ж взяти під контроль ключове місто і "перемолоти" частину її боєздатних сил, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді від 18 травня.

"Попри те, що російські сили тримали в облозі Маріуполь понад 10 тижнів, стійкий спротив українців відклав той час, коли Росія змогла повністю взяти місто під контроль. Це зірвало початкові спроби РФ захопити ключове місто і завдало значних втрат особового складу серед російських військ", - зазначають у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/7wf7eAl1Pc???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022

Британська розвідка пише також, що залучення Росією допоміжних сил, зокрема кадирівців, для боїв у Маріуполі з одного боку, демонструє нестачу професійного особового складу, а з іншого - могло підсилити ті проблеми з управлінням, які є у російської армії і шкодять її здатності ефективно діяти.

"До них можуть входити як добровольці, так і спеціальні підрозділи нацгвардії, які зазвичай залучені до убезпечення влади керівника Чечні Рамзана Кадирова. Кадиров, ймовірно, здійснює особистий нагляд за застосуванням цих сил, а його двоюрідний брат Адам Делімханов можливо діяв у Маріуполі як польовий командир. Застосування у боях таких "строкатих" сил свідчить, що Росія має значні проблеми з ресурсами для війни в Україні, та, скоріш за все, підсилює проблеми незлагоженості командування, які і далі продовжують ускладнювати дії РФ" , - зазначає розвідка.

В огляді за попередню добу йшлося, що Росія вдається до невибіркових артобстрілів через небажання ризикувати авіацією, та прогнозували, що найближчим часом зусилля РФ будуть спрямовані на активізацію наступу на сході.

Перед тим британська розвідка повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.