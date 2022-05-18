ДСНС: війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву
Вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого сталося руйнування та виникла пожежа у приватному секторі.
Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Facebook.
"Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про 1 постраждалого, який отримав осколкові поранення. Пожежу загасили.