ДСНС: війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву

Вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого сталося руйнування та виникла пожежа у приватному секторі.

Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

"Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва" , - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки ракетного удару (facebook.com/DSNSMYKOL)

Наразі відомо про 1 постраждалого, який отримав осколкові поранення. Пожежу загасили.