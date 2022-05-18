ДСНС: війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву

Вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого сталося руйнування та виникла пожежа у приватному секторі.

Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

"Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
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Фото: наслідки ракетного удару (facebook.com/DSNSMYKOL)

Наразі відомо про 1 постраждалого, який отримав осколкові поранення. Пожежу загасили.

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Фото: наслідки ракетного удару (facebook.com/DSNSMYKOL)

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