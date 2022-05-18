У Білорусі розстрілюватимуть за плани теракту чи вбивства політиків
Олександр Лукашенко підписав раніше схвалені парламентом поправки до кримінального кодексу. Тепер на території Білорусі розстрілюватимуть навіть за плани вчинити теракт чи вбивства політиків, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить правовий інтернет-портал Білорусі.
Згідно з текстом, смертна кара застосовується за:
- замах на скоєння вбивства представника іноземної держави або міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень;
- замах на акт тероризму із застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних чи біологічних речовин;
- замах на вбивство державного чи громадського діяча.
Нагадаємо, що ініціаторами за введення страти за замах на вчинення актів тероризму нібито стали місцеві депутати.