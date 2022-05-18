Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, офіційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції.

"Це чудовий день у критичний момент для нашої безпеки… кожна країна має право обирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після демократичного процесу, і я вітаю його. Фінляндія і Швеція збільшать нашу спільну безпеку. Це історичний момент" , - заявив Єнс Столтенберг.

Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.