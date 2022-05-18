В Єврокомісії застерегли від завищених очікувань щодо відбудови України

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні застерігає від завищених очікувань у питанні повоєнної відбудови України, стверджуючи, що це завдання покоління, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповiв в інтерв’ю Welt.

"Реконструкція має бути добре скоординована між країнами-членами ЄС. Тому Європейська комісія та український уряд повинні спільно керувати зусиллями країн ЄС. Відбудова України відбуватиметься паралельно з її вступом до ЄС" , - зазначив Джентілоні.

За його словами, питання того, як буде фінансуватися реконструкція, ще не вирішене. Це може бути розглянуто на саміті ЄС пізніше цього місяця. Але в пропозиції, яку Єврокомісія представить у середу, про це нічого не буде.

"Ми представимо державам-членам юридичну конструкцію реконструкції та внесемо пропозиції щодо пріоритетності та координації робіт. Відбудова України буде завданням покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили початкову оцінку того, наскільки масштабною може бути реконструкція і скільки вона коштуватиме. Але через коліно нічого не ламаємо. Пройде деякий час, перш ніж стане зрозуміло, що це за суми, але це важливий сигнал, що ми вже починаємо ці міркування" , - зазначив Джентілоні.

Разом з тим, за його словами, на даний момент пріоритетом є підтримка України в її поточних видатках.

"Ми повинні не допустити банкрутства України. Таким чином, ЄС уже перерахував 600 мільйонів євро українському уряду, а ще 600 мільйонів – цього тижня. За оцінками Міжнародного валютного фонду, Україні не вистачає 5 мільярдів євро на місяць для покриття поточних державних витрат" - сказав єврокомісар.

Як повідомлялося, Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля наближення до ЄС і майбутнього вступу країни в Євросоюз.