Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 28 300 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1235 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+34) од,
- артилерійських систем – 586 (+8) од,
- РСЗВ - 199 (+1) од,
- засобів ППО - 91 (+1) од,
- літаків – 202 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
- крилатих ракет - 102 (+5),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
- спеціальної техніки - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.