Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 28 300 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1235 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+34) од,

артилерійських систем – 586 (+8) од,

РСЗВ - 199 (+1) од,

засобів ППО - 91 (+1) од,

літаків – 202 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),

крилатих ракет - 102 (+5),

кораблів /катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,

спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.