Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 28 300 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1235 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3009 (+34) од,
  • артилерійських систем – 586 (+8) од,
  • РСЗВ - 199 (+1) од,
  • засобів ППО - 91 (+1) од,
  • літаків – 202 (+1) од,
  • гелікоптерів – 167 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
  • крилатих ракет - 102 (+5),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
  • спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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