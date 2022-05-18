Шольц прокоментував рішення Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком рішення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО, повідомляє Новое время.

"Це історичний крок: ми вітаємо суверенне рішення Фінляндії та Швеції приєднатись до НАТО. Разом із ними ми отримуємо двох цінних партнерів, які зміцнюють Альянс" , - написав він у своєму Twitter.

Шольц зазначив, що країни-члени Альянсу віддані швидкому процесу приєднання.

"НАТО – це оборонний альянс. Він не виступає ні проти кого, але забезпечує захист та безпеку для всіх союзників. Ми сподіваємось, що незабаром Фінляндія та Швеція стануть нашими союзниками" , - резюмував німецький канцлер.

17 травня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на членство країни в НАТО. Пізніше цього ж дня заявку Фінляндії підписав глава МЗС країни Пекка Хаавісто.

18 травня країни подали заявки на членство в НАТО.

Володимир Путін загрожує «заходами у відповідь» на появу військової інфраструктури Північноатлантичного альянсу у Фінляндії та Швеції. Під час розмови з президентом Фінляндії 14 травня Путін назвав відмову країни від нейтралітету «помилковою».

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що вітає намір Фінляндії та Швеції, а процес їх приєднання до Альянсу пройде «легко та швидко».

Після подання заявок на членство вступ нових учасників повинні одностайно підтримати всі країни-члени Альянсу.

Фінляндія та Швеція заговорили про бажання вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.