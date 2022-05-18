Шольц прокоментував рішення Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО

Шольц прокоментував рішення Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком рішення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО, повідомляє Новое время.

"Це історичний крок: ми вітаємо суверенне рішення Фінляндії та Швеції приєднатись до НАТО. Разом із ними ми отримуємо двох цінних партнерів, які зміцнюють Альянс", - написав він у своєму Twitter.

Шольц зазначив, що країни-члени Альянсу віддані швидкому процесу приєднання.

"НАТО – це оборонний альянс. Він не виступає ні проти кого, але забезпечує захист та безпеку для всіх союзників. Ми сподіваємось, що незабаром Фінляндія та Швеція стануть нашими союзниками", - резюмував німецький канцлер.

17 травня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на членство країни в НАТО. Пізніше цього ж дня заявку Фінляндії підписав глава МЗС країни Пекка Хаавісто.

18 травня країни подали заявки на членство в НАТО.

Володимир Путін загрожує «заходами у відповідь» на появу військової інфраструктури Північноатлантичного альянсу у Фінляндії та Швеції. Під час розмови з президентом Фінляндії 14 травня Путін назвав відмову країни від нейтралітету «помилковою».

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що вітає намір Фінляндії та Швеції, а процес їх приєднання до Альянсу пройде «легко та швидко».

Після подання заявок на членство вступ нових учасників повинні одностайно підтримати всі країни-члени Альянсу.

Фінляндія та Швеція заговорили про бажання вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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