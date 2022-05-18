ОК "Південь": окупанти обстріляли Одещину з Чорного моря
Сьогодні, 18 травня, російські війська завдали ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє "ОК" Південь.
"По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.
Подію кваліфіковано за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.