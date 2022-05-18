ОК "Південь": окупанти обстріляли Одещину з Чорного моря

ОК "Південь": окупанти обстріляли Одещину з Чорного моря

Сьогодні, 18 травня, російські війська завдали ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.﻿ Про це повідомляє﻿ "ОК" Південь.

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.

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