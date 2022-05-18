Біля Чорнобильської зони сталася лісова пожежа

У Київській області сталася пожежа біля села Страхолісся Вишгородського району, воно знаходиться недалеко від Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У вівторок, 17 травня поблизу села Страхолісся виникло загоряння лісової підстилки. Під час пожежі вогнеборці врятували місцеву мешканку.

Повідомляється, що о 02:10 рятувальники локалізували пожежу на площі 45 гектарів.

"Станом на 09:00 спостерігається тління сухої трави і пнів. До гасіння залучено 16 рятувальників та 4 од. техніки. Також спостерігаються опади у вигляді дощу" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Про причини пожежі наразі не повідомляється.