ОВА: окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область
Російські окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область, було влучання у приватний будинок, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині пройшла знову неспокійно. З вечора розпочався обстріл з артилерії та мінометів з російської сторони по території Сумського району", — написав він.
За його словами українські військові відбили атаку ворога вогнем у відповідь, з нашої сторони постраждалих немає.
Живицький додав, що о пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли село Дмитрівка, Охтирського району.
"Постраждалих немає, але було влучання у приватний будинок мирних жителів", — написав він.