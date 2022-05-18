ОВА: окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область

Російські окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область, було влучання у приватний будинок, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині пройшла знову неспокійно. З вечора розпочався обстріл з артилерії та мінометів з російської сторони по території Сумського району" , — написав він.

За його словами українські військові відбили атаку ворога вогнем у відповідь, з нашої сторони постраждалих немає.

Живицький додав, що о пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли село Дмитрівка, Охтирського району.