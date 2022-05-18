ОВА: будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області завершено
Захисники Запорізької області завершили будівництво фортифікаційних споруд для оборони від наступу РФ, повідомляє Новое время.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
"За багатьма ознаками Росія готується до довготривалої військової операції. Експерти кажуть, що війна переходить у затяжну фазу… На Запоріжжі завершено будівництво першої та другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблено з урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній", — розповіли в ОВА.
Про підготовку російських військ до наступу у Запорізькій області підтверджують і Генштабі ЗСУ.
"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу у напрямку Пологи — Оріхів", — попередили українські військові.