ОВА: будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області завершено

Захисники Запорізької області завершили будівництво фортифікаційних споруд для оборони від наступу РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"За багатьма ознаками Росія готується до довготривалої військової операції. Експерти кажуть, що війна переходить у затяжну фазу… На Запоріжжі завершено будівництво першої та другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблено з урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній" , — розповіли в ОВА.

Про підготовку російських військ до наступу у Запорізькій області підтверджують і Генштабі ЗСУ.