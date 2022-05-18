Cанду у Брюсселі поговорила з президентом Євроради про рух Молдови до ЄС

Президентка Мая Санду 17 травня зустрілася у Брюсселі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, щоб обговорити євроінтеграцію та виклики, пов’язані з війною в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Newsmaker.

За її словами мова йшла про безпекові виклики у регіоні. Також Санду подякувала ЄС за підтримку у прийомі українців, які рятуються від війни, та подоланні її економічних наслідків для Молдови.

Крім того, обговорювали євроінтеграційний порядок денний.

"Надання Молдові статусу країни-кандидата стане мотивуючим сигналом і підтримкою для реформ у нашій країні" , - зазначила Мая Санду.

18 травня президентка Молдови виступить у Європарламенті, а 19 травня вирушить до Парижа для зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія надасть висновок щодо заявок України, Молдови та Грузії 8 або 15 червня. Червневий саміт Євроради відбудеться 23-24 червня.