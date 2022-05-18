Подоляк анонсував рішення щодо Придністров'я у разі ескалації

Придністровський регіон є фактором, що дестабілізує, як для Республіки Молдова, так і для України, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі "Молдови 1" заявив радник Президента України Михайло Подоляк.

«Я вважаю, що до списку санкцій має бути включено якнайбільше суб'єктів, які працюють у Придністров'ї. Взагалі Придністров'я у його нинішньому вигляді справді є дестабілізуючим чинником як для Молдови, у тому плані, що вона дає країні ефективно розвиватися, наявність будь-яких темних і кримінальних офшорів стримує економічне зростання. Це також ядро ​​дестабілізації та напруженості в Україні. Безперечно, у міру ескалації конфлікту будуть якісь рішення щодо Придністров'я» , - сказав Подоляк.

Також він зазначив, що якщо у РФ почнуть правильно сприймати навколишній світ, то ймовірність зустрічі президентів України та Росії збільшиться.

«Ментальний та емоційний клімат сильно змінився після подій на Київському регіоні, коли ми побачили бійню у Бучі, у Гостомелі, Ірпені та інших містах, після Волновахи, Маріуполя, після всього, що відбувається у Херсоні. Звісно, ​​умови такої зустрічі змінюються. Організувати, звичайно, складно, бо, говорячи делікатно, Росія та її політичне керівництво погано розуміють, що вони роблять в Україні. Я думаю, якщо вони почнуть правильно сприймати навколишній світ, то ймовірність цієї зустрічі збільшиться», — додав радник.

Подоляк заявив, що український опір на заводі «Азовсталь» — сильний символ, який не влаштовує Путіна, є ймовірність того, що солдати, евакуйовані на окуповані території, можуть зазнати репресій.